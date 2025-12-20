Se suman maestros a taller de formación

La Lic. Claudia del Carmen Peña Villa participó en el Taller de Formación Continua para Directores de Planteles de Educación Media Superior, enfocado en el acompañamiento del director al proceso de enseñanza, realizado en la ciudad de Reynosa, en las instalaciones del CETIS 071.

Este espacio de reflexión, análisis y actualización reunió a directivos de los subsistemas COBAT, DGETI, ITACE, CONALEP y DGETYCM.

consolidándose como una importante acción de trabajo colaborativo interinstitucional. A través del intercambio de experiencias y buenas prácticas, las y los participantes fortalecieron estrategias comunes orientadas a la mejora de los procesos educativos y al liderazgo académico en los planteles de nivel medio superior.

Durante su participación, la directora del COBAT 09, destacó la relevancia de este tipo de encuentros, ya que el trabajo colaborativo entre subsistemas permite construir soluciones conjuntas, fortalecer la toma de decisiones y generar un impacto positivo y directo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, reconoció el impulso y respaldo del Secretario de Educación en Tamaulipas, Mtro. Miguel Ángel Valdez García; del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Dr. Igor Crespo Solís; y del Director General del COBAT, C.P. Víctor Manuel González Salum, por promover acciones que contribuyen al desarrollo profesional de los directivos y a la mejora continua de la calidad educativa en el estado.

Finalmente, Peña Villa agradeció la oportunidad de formar parte de este taller, señalando que los conocimientos y herramientas adquiridas serán de gran beneficio para fortalecer el acompañamiento docente y el proceso de enseñanza, reafirmando el compromiso de trabajar de manera colaborativa en favor de la educación media superior en Tamaulipas.



