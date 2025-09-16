Invita el DIF a taller de enfermería

Una invitación a inscribirse en el Taller de Auxiliar de Enfermería hizo la directiva del DIF a hombres y mujeres del municipio.

Lic. Nallely García Díaz, presidenta del Sistema DIF Díaz Ordaz, dijo que esta es una gran oportunidad para las personas interesadas en el área de la salud, para recibir capacitación como Auxiliar de Enfermería con el respaldo del DIF y CEDIF.

Los cursos se impartirán los días martes y jueves en un horario de las nueve de la mañana a las doce del mediodía, y las inscripciones están abiertas desde el 15 de septiembre y hasta el 6 de octubre.

Los interesados deberán ser mayores de edad y presentar: acta de nacimiento, INE, CURP, comprobante de domicilio y certificado de secundaria, en las instalaciones del DIF.