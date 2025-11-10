CFE anuncia suspensión de energía eléctrica en Díaz Ordaz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anuncia a sus usuarios del municipio de Díaz Ordaz, en la frontera norte de Tamaulipas, que se realizará la suspensión del servicio de luz el próximo domingo. Esto se debe a que el personal de la empresa realizará mantenimiento a la red.

A través de las redes sociales del gobierno municipal de Díaz Ordaz, se informó que la CFE realizará trabajos de mantenimiento programado en el suministro eléctrico con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la ciudad. "Agradecemos su comprensión ante estas labores que buscan garantizar un servicio más eficiente y seguro para todas las familias diazordazenses".

¿Cuándo y a qué hora se realizará el corte de luz en Díaz Ordaz?