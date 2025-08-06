En respuesta a una solicitud ciudadana, la alcaldesa, Nataly García Díaz, supervisó y dio inicio de manera inmediata a trabajos de bacheo en la calle conocida anteriormente como Manuel Cavazos Lerma y que hoy lleva el nombre de Martha Mota.

La alcaldesa, destacó el avance en las labores de bacheo en la mencionada calle, y las que se han realizado en distintos sectores de la cabecera municipal.

Como parte de esta campaña integral atendiendo peticiones de la ciudadanía, con una cuantiosa inversión se beneficia a cientos de vecinos de las avenidas Hidalgo y Díaz Ordaz, y las calles novena, treceava, Venustiano Carranza y doceava (concreto hidráulico)

"Hoy dimos un gran avance a las peticiones de algunos vecinos y vecinas para atención de bacheo, mañana seguiremos con lo pendiente", afirmó Nataly García Díaz, reiterando su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura urbana.

Vecinos de los diferentes sectores agradecieron la pronta respuesta, ya que el deterioro de la carpeta asfáltica dificultaba el tránsito y representaba un riesgo para automovilistas y peatones. El Gobierno Municipal continuará con el programa de rehabilitación de calles en diversos puntos de la ciudad.