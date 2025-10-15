Se solidarizan estudiantes

Se solidarizan estudiantesCentro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 220 expresa su solidaridad con los planteles hermanos de Poza Rica, Veracruz
El CBTis 220 muestra su solidaridad con comunidades educativas afectadas por las lluvias.
El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 220 expresa su solidaridad con los planteles hermanos de Poza Rica, Veracruz, así como con las comunidades educativas de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y Huauchinango, Puebla, que resultaron afectadas por las recientes lluvias e inundaciones. Durante esta jornada, se realizó la entrega de despensas y artículos de limpieza en las instalaciones del CETis 71 de Reynosa, de donde serán trasladados a las comunidades afectadas, con el propósito de brindar apoyo a quienes más lo necesitan y reiterar que la gran familia DGETI permanece unida ante la adversidad. Este noble esfuerzo refleja el compromiso y los valores que distinguen a nuestra comunidad: la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo. La Dra. Ma. del Jesús Resendez Coello, directora del plantel, agradeció a la comunidad educativa del CBTis 220, al municipio y especialmente a las y los estudiantes, quienes demostraron una vez más su espíritu solidario y compromiso social. Con acciones como esta, el CBTis 220 reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el fortalecimiento de los valores humanos que caracterizan a la gran familia DGETI.