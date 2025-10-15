Se solidarizan estudiantes

El CBTis 220 muestra su solidaridad con comunidades educativas afectadas por las lluvias.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 220 expresa su solidaridad con los planteles hermanos de Poza Rica, Veracruz, así como con las comunidades educativas de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y Huauchinango, Puebla, que resultaron afectadas por las recientes lluvias e inundaciones. Durante esta jornada, se realizó la entrega de despensas y artículos de limpieza en las instalaciones del CETis 71 de Reynosa, de donde serán trasladados a las comunidades afectadas, con el propósito de brindar apoyo a quienes más lo necesitan y reiterar que la gran familia DGETI permanece unida ante la adversidad. Este noble esfuerzo refleja el compromiso y los valores que distinguen a nuestra comunidad: la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo. La Dra. Ma. del Jesús Resendez Coello, directora del plantel, agradeció a la comunidad educativa del CBTis 220, al municipio y especialmente a las y los estudiantes, quienes demostraron una vez más su espíritu solidario y compromiso social. Con acciones como esta, el CBTis 220 reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el fortalecimiento de los valores humanos que caracterizan a la gran familia DGETI.