Finaliza la semana de educación fisica

Este viernes concluyeron las actividades de la "Semana Internacional de la Educación Física" promovida por la Supervisión #34 de Educación Física, a cargo del Mtro. Julio Cesar Tovar Niño y coordinada a nivel local por el ATP Nicolás Ramos Ortega y el equipo de LEFs.

"Corre con inclusión" culminó esta semana de actividades, deportivas y recreativas incluida la difusión de juegos tradicionales, con la participación de alumnos del CAM Domingo Sáenz Mancilla, y las primarias Leona Vicario, Elisa Guerra de Olloqui, Genaro G. Ruiz y Primero de Mayo, actividades de esta semana qué se realizan con el objetivo de difundir ante la comunidad escolar el estado en que se encuentra la educación física, la recreación y el deporte, así como la importancia que tiene en el ser humano.

Nos acompañaron el Secretario del Ayuntamiento Joselino Grosso Espinoza, la Directora de Educación Claudia Acevedo, el Director de Deportes Alfredo Rosales, los supervisores escolares Francisca Gpe. Vega Hernández y Francisco Sánchez Ruiz, del Centro de Maestros el Profr. Magdaleno Bermea Aguilar y las y los directores de los planteles participantes.