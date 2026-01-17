Se reúnen profesores de la frontera ´grande´

Con el firme propósito de fortalecer la calidad educativa a través del trabajo colaborativo, se llevó a cabo una importante reunión de trabajo y organización de actividades, presidida por la Jefa de Sector 02 de primarias, Mtra. Reyna Cruz Rodríguez Vega.

Durante este encuentro, el supervisor de la Zona 143 Rural de primarias, Profr. Francisco Sánchez Ruiz, destacó la activa participación de supervisoras y supervisores, así como de maestras y maestros de la llamada frontera grande de Tamaulipas, quienes refrendaron su compromiso con una educación de calidad basada en la suma de esfuerzos y el trabajo en equipo.

Asimismo, formaron parte de esta reunión los titulares de los niveles de Inglés, Educación Especial y Educación Física, consolidando un gran equipo de trabajo interinstitucional que impulsa acciones coordinadas en beneficio de las niñas y los niños de la región.

En el marco de esta primera reunión del año 2026, además de intercambiar buenos deseos por el inicio del nuevo año, las y los asistentes compartieron la tradicional rosca de reyes, fortaleciendo los lazos de compañerismo y unidad que distinguen al sector educativo.

Este tipo de encuentros reflejan la importancia del trabajo en equipo como base fundamental para lograr una mejor educación, donde la organización, la colaboración y el compromiso colectivo se traducen en mayores oportunidades de aprendizaje para la comunidad escolar.



