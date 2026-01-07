Encabeza Nataly el día de Reyes

La alcaldesa Nataly García Díaz, encabezó este 6 de enero una emotiva celebración para conmemorar el Día de Reyes, reafirmando su compromiso con las tradiciones que fortalecen los lazos comunitarios en el municipio más joven de Tamaulipas.

Acompañada de la Presidenta del DIF, Nallely García Díaz, así como de integrantes del Cabildo, funcionarios, delegados y directores, compartió la tradicional Rosca de Reyes con decenas de familias.

¿Cómo se celebró el Día de Reyes en el municipio?

En la celebración, llevada a cabo en un ambiente de convivencia y alegría primeramente en Congregación Valadeces y el festejo central en la cabecera municipal, niñas, niños, madres y padres de familia, disfrutaron de varias roscas acompañadas de un delicioso chocolate, recibiendo niñas y niños juguetes y bicicletas a través de diferentes dinámicas, con el show del "Payaso Manelito".

Detalles de la celebración del Día de Reyes

En su mensaje, la Alcaldesa Nataly García Díaz expresó su gratitud hacia los presentes y compartió un mensaje lleno de esperanza para el año que comienza:

"Les deseo mucha salud, amor y que la paz reine en nuestros corazones. Este 2026, seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra comunidad y continuar sirviendo con entusiasmo a nuestra ciudadanía. Gracias por acompañarnos en este día tan especial."

Acciones de la alcaldesa en la festividad

Este tipo de iniciativas, impulsadas por la Alcaldesa Nataly García Díaz, no solo refuerzan las tradiciones, sino también el espíritu de comunidad y solidaridad, pilares fundamentales para construir un municipio más unido y próspero.