Encabeza alcaldesa atención en tormenta

El trabajo en equipo y la rápida capacidad de respuesta del gobierno municipal 2024-2027 que preside Nataly García Díaz, permitieron atender de inmediato las afectaciones que se presentaron tras el paso de una tormenta la tarde-noche del sábado, que superó las cuatro pulgadas de precipitación pluvial.

¿Qué ocurrió?

Al surgir los primeros reportes de inundaciones en las partes bajas de la cabecera municipal, de manera inmediata la alcaldesa citó a una reunión de emergencia, dando las primeras instrucciones para atender a los afectados.

Personalmente, la alcaldesa dirigió el operativo de apoyo para atender las peticiones de las familias, en coordinación con Protección Civil, Guardia Estatal, COMAPA, Atención Ciudadana, funcionarios y directoras y directores del Ayuntamiento.

"Acudimos a diferentes zonas para apoyar a quienes lo necesitaron y verificar de primera mano las áreas más afectadas", expresó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La alcaldesa agradeció al personal de las mencionadas dependencias por su rápida respuesta y disposición para atender los reportes de nuestra gente, agregando que en las próximas horas se seguirán atendiendo los llamados de la ciudadanía.