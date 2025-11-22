Alistan obras para el 2026

La Alcaldesa Nataly García Díaz, sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Ing. Pedro Cepeda, y con el delegado federal de BANOBRAS en el estado, Dr. Antonio Galván Vera, para revisar y consolidar proyectos estratégicos que fortalecerán la infraestructura y detonarán el desarrollo del municipio más joven de nuestro estado.

¿Qué ocurrió?

Durante el encuentro realizado en Ciudad Victoria, se analizaron obras prioritarias orientadas a mejorar la conectividad, modernizar servicios y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para la población. Aunque no se detallaron los proyectos específicos, la presencia de ambas dependencias —clave en la gestión y financiamiento de infraestructura pública— confirma el avance de iniciativas relevantes para Díaz Ordaz.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

García Díaz destacó que su administración continúa trabajando con responsabilidad, visión y estrecha coordinación con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, con el propósito de atraer inversiones y generar mejores condiciones de bienestar para las familias del municipio. "Cada gestión que realizamos es un paso más hacia un Díaz Ordaz con más oportunidades y una infraestructura a la altura de lo que nuestra gente merece", señaló la Alcaldesa, quien reafirmó su compromiso de seguir tocando puertas para concretar obras de impacto social.

¿Cuáles son las consecuencias?

La reunión forma parte de la agenda de trabajo que la edil ha impulsado en la capital tamaulipeca, enfocada en garantizar que los proyectos en carpeta avancen y se traduzcan en beneficios tangibles para la ciudadanía.