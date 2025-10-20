Participa alcaldesa en reunión de seguridad

Con el firme objetivo de fortalecer la seguridad en el municipio, la alcaldesa Nataly García Díaz participó activamente en la reunión informativa convocada por la Secretaría General de Gobierno a cargo de Héctor Joel Villegas, orientada a reforzar las capacidades de planeación y gestión de los municipios en materia de Seguridad Pública.

Durante el encuentro, se abordó de manera puntual la correcta aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), herramienta clave para implementar acciones que incidan directamente en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

La alcaldesa destacó que este tipo de reuniones permiten avanzar de forma coordinada con el Gobierno del Estado, que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, al compartir estrategias y fortalecer los lazos institucionales. "Nuestra prioridad es brindar mayor seguridad y tranquilidad a las familias de Díaz Ordaz. Por ello, seguimos trabajando con responsabilidad y visión, gestionando recursos y sumando esfuerzos", expresó.

Nataly García, acudió acompañada por el C.P. Eduardo Rodríguez Rivera, Tesorero Municipal, y el Ing. Joselino Grosso Espinoza, Secretario del Ayuntamiento, reafirmando así el compromiso de su administración de trabajar en equipo y con transparencia por un municipio más seguro.

Esta participación es reflejo de una gestión municipal decidida y eficaz, que coloca la seguridad ciudadana como un eje fundamental en la construcción de un mejor futuro para las y los diazordacenses.



