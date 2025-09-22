Rehabilitan el pasto sintético en cancha

Reafirmando su compromiso con el impulso al deporte y el bienestar de niños, jóvenes y adultos, la presidenta municipal Nataly García Díaz anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación y renovación del pasto sintético de la cancha de fútbol rápido ubicada en el Vivero, uno de los espacios deportivos más concurridos por las familias del municipio.

Como parte de estas labores, ya se ha comenzado con el retiro del pasto sintético deteriorado, que será reemplazado por una nueva superficie, con el objetivo de mejorar significativamente las condiciones de uso de este importante espacio recreativo y la seguridad de los deportistas.

"Este esfuerzo lo realizamos pensando en nuestros jóvenes, en ofrecerles espacios dignos donde puedan convivir, ejercitarse y desarrollarse en un ambiente sano", señaló la alcaldesa, destacando que este tipo de acciones forman parte de su compromiso de apoyar todas las prácticas deportivas.

García Díaz resaltó que su administración está redoblando esfuerzos para que la renovación se realice en el menor tiempo posible, permitiendo que los deportistas locales vuelvan pronto a disfrutar de estas instalaciones en óptimas condiciones.