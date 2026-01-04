El Gobierno Municipal 2024-2027 que preside la alcaldesa Nataly García Díaz, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, informa que a partir de este sábado 3 de enero y durante los sábados y domingos de este mismo mes, se llevará a cabo la recepción de medias cartillas para su liberación, a los jóvenes conscriptos de la clase 2007 y remisos.

Los jóvenes conscriptos deberán acudir a las instalaciones del cruce internacional (Chalán), donde estará instalado el módulo de la DEFENSA, en un horario de las 09:00 am, a la 01:00 pm. durante los días, 3,4,10,11,17,18,24 y 25 de enero.