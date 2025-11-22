Arde vehículo

Protección Civil y Bomberos informó sobre el incendio de un automóvil compacto registrado durante la madrugada en Congregación Valadeces, hecho que vuelve a poner en evidencia los riesgos que representa no atender las medidas básicas de prevención.

¿Qué ocurrió?

El siniestro fue reportado por C5 a las 02:25 horas, lo que permitió la rápida movilización de las unidades de emergencia hacia la calle 20 de noviembre, donde localizaron un Ford Figo modelo 2020 completamente pirolizado. Los elementos procedieron a sofocar los restos humeantes para evitar que el fuego pudiera reiniciarse y propagarse a viviendas u otros vehículos cercanos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento, las posibles causas del incendio permanecen bajo investigación y será personal especializado quien determine el origen del siniestro. Protección Civil reiteró su llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención, ya que incidentes como este pueden escalar rápidamente y convertirse en un serio riesgo para las personas y su patrimonio. La dependencia insistió en la importancia de realizar mantenimiento a los vehículos, evitar modificaciones inseguras y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa o de peligro.