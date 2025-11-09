Piden Bomberos evitar incendios en los pastizales

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Díaz Ordaz emitió un exhorto a la población para evitar encender fuego en áreas de pastizales o terrenos baldíos, ya que estas acciones pueden salirse de control y generar graves accidentes.

El titular de la dependencia, Gerardo Falcón Uribe, informó que se han registrado incendios provocados de manera inconsciente en un pastizal ubicado a un costado de la planta de gas LP sobre la carretera ribereña, situación que representa un riesgo considerable para la ciudadanía, tanto por el humo como por la cercanía de instalaciones de alta peligrosidad.

"Les pedimos de la manera más atenta no iniciar lumbres que se puedan salir de control y generen otro tipo de accidente", destacó Falcón Uribe, subrayando la importancia de actuar con responsabilidad y atender las recomendaciones de las autoridades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Desde el día de ayer, elementos del Cuerpo de Bomberos han tenido que permanecer en constante vigilancia y realizar labores para sofocar los incendios provocados en la zona, evitando que estos se propaguen y causen daños mayores.

Protección Civil recuerda que su labor es velar por el bienestar de toda la comunidad, pero la prevención es tarea de todos. "Nuestro trabajo es un bien común, pero hay que prevenir por el bien de todos... Protección Civil somos todos", concluyó el titular.