Celebran la primer reunión de Academia de Investigación

En las instalaciones del CBtis 220, se llevó a cabo la primera reunión de la Academia Local de Investigación en la sala de maestros del plantel.

La sesión fue presidida por el Subdirector Académico, Ing. Ricardo Arias Mota, y contó con la participación del Jefe del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo, Profra. Consuelo Muñoz Garza, el Jefe de Servicios Docentes, Lic. Carlos Jiménez Flores, así como los integrantes de la academia.

Durante la reunión, se abordaron temas clave para el fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica entre el alumnado.

Uno de los principales acuerdos fue la promoción de concursos locales de prototipos y emprendimientos, con el objetivo de fomentar la creatividad e innovación tecnológica en los estudiantes.

Estas actividades están programadas para desarrollarse en los meses de octubre y noviembre del presente año, y se espera que cuenten con una amplia participación estudiantil.

La Academia Local de Investigación reafirma así su compromiso con el impulso de proyectos que contribuyan al desarrollo académico y profesional de la comunidad educativa.