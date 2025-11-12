Entregan apoyos de proteína de pescado

La alcaldesa Nataly García Díaz acompañada del subsecretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuicultura, Jorge Jesús Montagner e integrantes del H. Cabildo, presidió la entrega de proteína de pescado del programa Nutrimar-Común, a través de la Dirección de Desarrollo Rural que preside el Ing. Jaime Eduardo Chavana.

¿Cuál es el impacto del programa Nutrimar-Común?

La alcaldesa Nataly García Díaz, destacó que este es un apoyo que beneficia a más de 800 familias con la entrega de 1,600 kilos de filete de pescado. "Gracias a nuestra presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum y el Dr. Américo Villarreal, somos el gobierno municipal que más apoyos ha entregado para el bienestar de nuestras familias, y como parte de la transformación del municipio más joven de Tamaulipas".

¿Qué objetivos tiene Nutrimar-Común?