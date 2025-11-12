Tamaulipas

Entregan apoyos de proteína de pescado

Apoyo que beneficia a más de 800 familias con la entrega de 1 mil 600 kilos de filete de pescado
  • Por: Francisco Valdivia
  • 12 / Noviembre / 2025 -
Alcaldesa Nataly García Díaz presidió la entrega de proteína de pescado.

La alcaldesa Nataly García Díaz acompañada del subsecretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuicultura, Jorge Jesús Montagner e integrantes del H. Cabildo, presidió la entrega de proteína de pescado del programa Nutrimar-Común, a través de la Dirección de Desarrollo Rural que preside el Ing. Jaime Eduardo Chavana.

¿Cuál es el impacto del programa Nutrimar-Común?

La alcaldesa Nataly García Díaz, destacó que este es un apoyo que beneficia a más de 800 familias con la entrega de 1,600 kilos de filete de pescado. "Gracias a nuestra presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum y el Dr. Américo Villarreal, somos el gobierno municipal que más apoyos ha entregado para el bienestar de nuestras familias, y como parte de la transformación del municipio más joven de Tamaulipas".

¿Qué objetivos tiene Nutrimar-Común?

El programa Nutrimar-Común del Gobierno del Estado tiene como finalidad apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad con proteína de pescado, especialmente en áreas rurales y periurbanas, a través del acceso a alimentos marinos nutritivos; tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria, promover hábitos de alimentación saludables y reducir la desnutrición, utilizando los recursos pesqueros del estado.

