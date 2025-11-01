Llevarán proteína de pescado a Díaz Ordaz

La alcaldesa Nataly García Díaz encabezó la firma del convenio del programa Nutrimar-Común, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas.

El evento fue presidido por el titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, contando además con la presencia de presidentes municipales de varios municipios que también serán beneficiadas con este importante programa.

¿Cuál es el objetivo del programa Nutrimar-Común?

Durante su intervención, la alcaldesa Nataly García Díaz destacó que este esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno refleja el compromiso de un gobierno humanista, cercano a la gente y sensible a las necesidades de las familias.

"Seguimos trabajando en equipo, sumando voluntades y programas que mejoran la calidad de vida de nuestra gente", expresó García Díaz, al destacar que próximamente se llevará a cabo la entrega de pescado fresco a cientos de familias del municipio, beneficiando tanto a la cabecera como a las comunidades rurales.

¿Qué impacto tendrá este convenio en la comunidad?