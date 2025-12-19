Entregan actas de doble nacionalidad

La alcaldesa Nataly García Díaz, acompañada del diputado Sergio Ojeda Castillo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso Estatal y la Lic. Ruth Martínez representante del Titular del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, presidió esta mañana la ceremonia de Entrega de Actas de Doble Nacionalidad a Niñas, Niños y Adolescentes Nacidos en Estados Unidos, Hijos de Madres y Padres Tamaulipecos, de los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa.

¿Qué implica el programa de doble nacionalidad?

Este programa de doble nacionalidad tiene como propósito brindar certeza jurídica, permitiendo que niñas y niños tengan acceso a programas sociales y ejercer plenamente sus derechos en México al ser reconocidos legalmente como hijas e hijos de familias Tamaulipecas.

Por primera vez en la historia de la Frontera Grande se lleva a cabo este hecho sin precedentes, con el total apoyo de la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum y el Gobernador Américo Villarreal Anaya para este gran logro en beneficio de 280 familias.

Detalles sobre la ceremonia de entrega de actas

La alcaldesa, agradeció el acompañamiento del diputado Sergio Ojeda Castillo, la Lic. Ruth Martínez representante del Titular del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes Lic. Juan José Rodríguez Alvarado, la alcaldesa de Camargo Ernestina Perales Ortíz, la presidenta del DIF Nallely García Díaz, integrantes del Cabildo y funcionarios estatales y municipales.

Impacto en las familias tamaulipecas

Con acciones como ésta, el Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Nataly García Díaz, refrenda el compromiso con la niñez, la inclusión y el bienestar de las familias de nuestro municipio y la región.