Presenta cabildo su informe anual

Un nuevo precedente se marca en Díaz Ordaz, al presentar el Síndico y Regidores por primera vez en la historia del municipio, el Primer Informe Anual de Actividades de la administración 2024-2027.

Ante cientos de personas que se dieron cita en la explanada de la plaza principal, los integrantes del H. Cabildo, rindieron uno a uno su informe de acuerdo a las comisiones que les fueron encomendadas, de una manera clara reiterando el compromiso de mantener informada a la ciudadanía.

El síndico municipal, Ing. Artemio Flores Milán, presentó su informe de las comisiones de Energía, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; la Primera Regidora, C. Tania Tapia Trejo de las comisiones de Anticorrupción, Servicios Públicos Municipales, Gobierno y Seguridad Pública; Segundo Regidor, Ing. Brian López Rincón, Obras Públicas, Asentamientos, Transparencia, Agua y Rendición de Cuentas.

Tercer Regidora, MEB: Bilma A. Ibarra Valadez, Educación Cultura y Deporte; Cuarto Regidor, Ing. Ever G. Cortez Longoria, Desarrollo Económico, Estadística, Salud y Asistencia Social; Quinto Regidor, MVZ Carlos F. Rosas Acosta, Derechos Humanos, Protección Animal y Atención Grupos Vulnerables, Master Paola E. Méndez Domínguez, Juventud, Movilidad e Igualdad de Género.

La alcaldesa Nataly García Díaz, dijo que de esta manera se reafirma el compromiso de trabajar en unidad e informar a la ciudadanía de las acciones que se realizan, que el pueblo sepa que llevan el fin de mejorar nuestro pueblo.

"Con el apoyo del H. Cabildo, seguiremos trabajando de manera honesta y trasparente dejando un precedente en la aplicación de programas municipales que beneficien directamente a nuestra gente".