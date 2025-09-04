Presenta cabildo su informe anual

Presenta cabildo su informe anualAnte cientos de personas que se dieron cita en la explanada de la plaza principal
Un nuevo precedente se marca en Díaz Ordaz, al presentar el Síndico y Regidores por primera vez en la historia del municipio, el Primer Informe Anual de Actividades de la administración 2024-2027.
Ante cientos de personas que se dieron cita en la explanada de la plaza principal, los integrantes del H. Cabildo, rindieron uno a uno su informe de acuerdo a las comisiones que les fueron encomendadas, de una manera clara reiterando el compromiso de mantener informada a la ciudadanía.
El síndico municipal, Ing. Artemio Flores Milán, presentó su informe de las comisiones de Energía, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; la Primera Regidora, C. Tania Tapia Trejo de las comisiones de Anticorrupción, Servicios Públicos Municipales, Gobierno y Seguridad Pública; Segundo Regidor, Ing. Brian López Rincón, Obras Públicas, Asentamientos, Transparencia, Agua y Rendición de Cuentas.
Tercer Regidora, MEB: Bilma A. Ibarra Valadez, Educación Cultura y Deporte; Cuarto Regidor, Ing. Ever G. Cortez Longoria, Desarrollo Económico, Estadística, Salud y Asistencia Social; Quinto Regidor, MVZ Carlos F. Rosas Acosta, Derechos Humanos, Protección Animal y Atención Grupos Vulnerables, Master Paola E. Méndez Domínguez, Juventud, Movilidad e Igualdad de Género.
La alcaldesa Nataly García Díaz, dijo que de esta manera se reafirma el compromiso de trabajar en unidad e informar a la ciudadanía de las acciones que se realizan, que el pueblo sepa que llevan el fin de mejorar nuestro pueblo.
"Con el apoyo del H. Cabildo, seguiremos trabajando de manera honesta y trasparente dejando un precedente en la aplicación de programas municipales que beneficien directamente a nuestra gente".
Finalmente agradeció al H. Cabildo la presentación de sus actividades, que realizaron con un mensaje claro que refrenda el compromiso con las y los díazordacenses.