Avanza pavimentación en calle Miguel Alemán

En el municipio más joven de Tamaulipas, el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Nataly García Díaz, continúa consolidando acciones que impulsan el desarrollo urbano.

¿Qué ocurrió?

La presidenta municipal informó que avanzan de manera sostenida los trabajos de pavimentación en la calle Miguel Alemán en el tramo entre Hidalgo y Octava, una obra que beneficiará directamente a las familias que diariamente transitan por esta importante vialidad.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

Este proyecto forma parte del programa permanente de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de vialidades, mediante el cual la administración municipal busca ofrecer espacios más seguros y funcionales.

El equipo de Obras Públicas mantiene labores continuas para garantizar una superficie de mayor durabilidad, lo que permitirá mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de las y los vecinos del sector.