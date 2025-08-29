Atienden bomberos parto en ambulancia

Una vez más, el personal de Protección Civil y Bomberos demostró su capacidad de respuesta y profesionalismo al atender exitosamente un parto de emergencia dentro de una ambulancia en servicio el cuarto en lo que va de la presente administración.

De acuerdo con el titular de la corporación, Gerardo Falcón Uribe, la atención fue brindada por los oficiales David Rentería y Pablo H. Reymundo, quienes, a bordo de la unidad médica con número económico 04, asistieron a una joven madre que entró en labor de parto y dio a luz a un varón en pleno traslado.

El recién nacido y su madre fueron trasladados de inmediato al Hospital Materno, donde se confirmó que ambos se encuentran en perfecto estado de salud.

Falcón Uribe destacó que estos resultados son fruto de la capacitación constante que reciben los elementos de Protección Civil, gracias al apoyo decidido de la Alcaldesa Nataly García Díaz, quien ha impulsado de manera permanente cursos de actualización para el personal.