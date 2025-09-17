Alistan participación en certamen de creatividad

Alistan participación en certamen de creatividadEl personal docente del CBTis No. 220 sostuvo una reunión para ultimar detalles de su participación
El personal docente del CBTis No. 220 realizó una reunión con el objetivo de preparar y ajustar los detalles de su participación en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2025, cuya sede regional será la ciudad de Reynosa.
El evento se realizará mañana jueves 18 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones del municipio vecino.
La directora del plantel, Dra. Ma. del Jesús Reséndez Coello, expresó su total apoyo a los docentes y alumnos investigadores, quienes, durante semanas, se han preparado con dedicación para representar a la institución en este importante encuentro.
Este certamen tiene como finalidad impulsar la inventiva y la creatividad de los tamaulipecos, especialmente de los estudiantes, mediante el desarrollo de proyectos y prototipos orientados a ofrecer soluciones a problemáticas reales de la comunidad, el estado y el país.
Asimismo, busca fomentar una cultura científica y tecnológica, promover el emprendimiento, fortalecer la colaboración con el sector productivo y proteger los inventos de los jóvenes talentos.