Alistan participación en certamen de creatividad

El personal docente del CBTis No. 220 realizó una reunión con el objetivo de preparar y ajustar los detalles de su participación en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2025, cuya sede regional será la ciudad de Reynosa.

El evento se realizará mañana jueves 18 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones del municipio vecino.

La directora del plantel, Dra. Ma. del Jesús Reséndez Coello, expresó su total apoyo a los docentes y alumnos investigadores, quienes, durante semanas, se han preparado con dedicación para representar a la institución en este importante encuentro.

Este certamen tiene como finalidad impulsar la inventiva y la creatividad de los tamaulipecos, especialmente de los estudiantes, mediante el desarrollo de proyectos y prototipos orientados a ofrecer soluciones a problemáticas reales de la comunidad, el estado y el país.