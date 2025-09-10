Arranca pavimentación en calle Miguel Alemán

Con el objetivo de transformar la movilidad urbana y brindar mayor seguridad vial a la ciudadanía, la Alcaldesa Nataly García Díaz dio arranque este martes a la pavimentación de la calle Miguel Alemán, en el tramo que conecta la Octava con la Avenida Miguel Hidalgo.

Acompañada por vecinos del sector, la edil destacó que esta obra forma parte de un ambicioso circuito de pavimentación que contempla la calle Octava, que una vez concluida la obra servirá para desfogue vehicular de la avenida Hidalgo.

"Avanzamos con la pavimentación de la calle Miguel Alemán, entre Octava y Avenida Miguel Hidalgo, obra que forma parte del circuito de pavimentación de toda la Calle Octava, beneficiando directamente a la movilidad y seguridad de las familias", señaló García Díaz.

La iniciativa responde a una de las principales demandas de la población: contar con vialidades modernas y seguras. Entre los beneficios, se prevé la reducción de accidentes, una mayor fluidez en el tránsito vehicular y peatonal, así como la mejora en la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.