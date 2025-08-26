Aprueban cambios en obras públicas

En el marco de la XIX Sesión Ordinaria de Cabildo presidida por la alcaldesa Nataly García Díaz, se llevó a cabo la aprobación de importantes propuestas en beneficio de la educación y el deporte.

Esta sesión dio inicio con la propuesta, nombramiento y toma de protesta del Ing. Alberto de la Fuente Sosa como nuevo titular de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal 2024-2027.

En el rubro educativo, en beneficio de 300 familias díazordacenses, se aprobó por unanimidad la propuesta del programa "Vales por la Educación", para apoyar con 1 mil pesos divididos en dos partes, para la compra de uniformes o calzado escolar de nivel preescolar y primaria.

En infraestructura deportiva, se aprobó la rehabilitación de la fachada del parque Benjamín Rocha y la construcción de sanitarios en el parque de béisbol infantil José Ángel Navarro Garza, con una inversión de 150 mil pesos, con recursos por el pago del impuesto predial.

Aquí mismo, se aprobó la propuesta de la tercera regidora Bilma A. Ibarra Valadez, para que sea el próximo dos de septiembre la fecha para la presentación del informe anual de actividades del Síndico y Regidores.