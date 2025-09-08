Asiste Nataly García a informe de Matamoros

La alcaldesa Nataly García Díaz, asistió como invitada de honor a la presentación del primer informe de Gobierno de la administración 2024-2027 que preside el Alcalde José Alberto Granados Fávila.

La Alcaldesa, destacó que el informe de Gobierno del Presidente Municipal de Matamoros, es un ejercicio que refleja resultados y el gran compromiso que el edil tiene con las familias Matamorenses.

García Díaz, felicitó al Presidente Alberto Granados, por este importante logro y por seguir trabajando con dedicación por el municipio de Matamoros.

Distinguidos invitados atestiguaron esta importante comparecencia, donde resalto la presencia del Secretario General de Gobierno Lic. Héctor Joel Villegas González representante personal del Gobernador de Tamaulipas Dr. Américo Villarreal Anaya.

Alcaldes de municipios de Tamaulipas, funcionarios federales, estatales, autoridades militares, estatales y educativas, además de distinguidos invitados, formaron parte también de esta Sesión Extraordinaria del Cabildo Matamorense, donde se llevó a cabo la rendición del primer informe de gobierno.



