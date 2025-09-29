Refuerzan relación el municipio y maestros

La alcaldesa Nataly García Díaz, recibió en su despacho de la presidencia municipal la visita de la nueva Jefa del Sector 02 de nivel primarias Maestra Reyna Cruz Rodríguez Vega, a quien acompañaron los supervisores de las zonas escolares143 y 04 Francisco Sánchez Ruiz y Francisca Guadalupe Vega Hernández respectivamente.

García Díaz, dijo que la dedicación, experiencia y liderazgo de la nueva Jefa de Sector, serán sin duda fundamentales para el éxito de nuestros estudiantes y la comunidad educativa en general.

Reiteró el compromiso con la educación, y siguiendo el ejemplo de la política humanista y el trabajo cercano a la gente del Gobernador Américo Villarreal Anaya, se lograrán grandes avances para el bienestar y el futuro de las y los estudiantes proporcionándoles el entorno adecuado para su desarrollo.

Destacó el gran apoyo de la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a través de las becas educativas y a los diferentes programas sociales que benefician a nuestros niños, jóvenes y adultos.



