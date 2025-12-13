Recorre Nataly zonas rurales

La alcaldesa Nataly García Díaz, presidió un recorrido por el área rural para convivir con las familias del Rancho Piedras, Ejido Lucio Blanco, Ejido Valadeces, Poblado Villarreales, Poblado Luis Echeverría, Ejido Buena Vista, Ejido Miguel Hidalgo y Poblado Venecia, compartiendo momentos llenos de alegría con un gran espíritu navideño.

¿Cómo fue el recorrido navideño de la alcaldesa?

En este recorrido donde le acompañaron personal de Bienestar Social, Atención Ciudadana y Protección Civil, además de la convivencia, se hizo entrega de un pequeño obsequio a las niñas y los niños, luego de romper la piñata, disfrutando una tarde llena de sonrisas y emoción.

Detalles de la entrega de obsequios a los niños

De manera muy especial, en el Ejido Lucio Blanco, ante la petición de las y los niños la alcaldesa plasmó su firma en los obsequios que se les entregaron, un gesto que recibieron con enorme entusiasmo.

Impacto de la visita en la comunidad rural

Agradeció profundamente el corazón con el que siempre se le recibe, para escucharlos, saludarlos y convivir, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por cada familia.