Supervisa alcaldesa obras en panteón

La alcaldesa Nataly García Díaz realizó un recorrido de supervisión por las obras de construcción de la nueva fachada del acceso principal del panteón municipal, con el propósito de constatar los avances y garantizar que los trabajos estén concluidos antes del próximo 2 de noviembre, fecha en que se prevé una gran afluencia de visitantes por el Día de Muertos.

Durante su visita, la edil giró instrucciones al personal de Servicios Primarios para acelerar las labores de limpieza y recolección de basura y escombro al interior del camposanto, con el objetivo de ofrecer a las familias un entorno digno y ordenado para recordar a sus seres queridos.

¿Qué acciones se están tomando para el Día de Muertos?

Asimismo, García Díaz exhortó a la población a llevar arreglos con flores naturales, evitando el uso de plásticos que generan contaminación, y de esta manera contribuir al cuidado del medio ambiente y mantener limpio el espacio.

La alcaldesa informó que el mayor flujo de visitantes se espera el 2 de noviembre, por lo que se instruyó al personal municipal a mantener presencia constante en el panteón, brindando apoyo e información a quienes lo necesiten.

¿Cuál es el compromiso del gobierno municipal?