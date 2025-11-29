Aprueba el cabildo presupuesto 2026

La alcaldesa Nataly García Díaz presidió la XXV Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual se aprobó por unanimidad la iniciativa del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.

Durante la sesión, el Titular de Finanzas Municipal, C.P. Luis Eduardo Rodríguez Rivera, presentó ante los integrantes del H. Cabildo la propuesta presupuestal para el próximo año. Tras su exposición, el documento fue sometido a votación, recibiendo el respaldo total de las y los miembros del Cabildo, lo que refleja unidad y confianza en el manejo responsable de los recursos municipales.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La presidenta municipal, Nataly García Díaz, destacó que su administración continuará trabajando con unidad, transparencia y compromiso, con el firme propósito de llevar más y mejores beneficios a la comunidad. Remarcó que el objetivo es avanzar en la Transformación del municipio más joven de Tamaulipas, garantizando que cada acción y cada peso invertido contribuya al bienestar de las familias de Díaz Ordaz.

¿Qué implica este presupuesto para la comunidad?

"La ciudadanía se lo merece", afirmó la alcaldesa al reiterar que la rendición de cuentas y el uso honesto del presupuesto seguirán siendo pilares fundamentales de su gobierno.