Siembran tilapias en laguna de Díaz Ordaz

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la pesca deportiva y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la alcaldesa Nataly García Díaz encabezó la siembra de 4000 alevines de tilapia en la laguna de COMAPA, acompañada por el Subsecretario de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, el Director de Extensionismo Pesquero, Celestino Martínez Bernal, y el Director de Desarrollo Rural, Jaime Eduardo Chavana Ruvalcaba.

¿Qué ocurrió?

Esta importante acción representa un paso más hacia el desarrollo productivo y turístico del municipio, al tiempo que fomenta la creación de espacios de esparcimiento y convivencia familiar. La recuperación y cuidado de la laguna no solo contribuye al equilibrio ecológico, sino que también ofrece a las familias un lugar digno para disfrutar de la naturaleza, fortalecer la convivencia y promover actividades recreativas saludables.

Durante el evento, la alcaldesa García Díaz destacó que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno continúa generando resultados reales en beneficio de la comunidad, reafirmando el compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan el bienestar y la economía local.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Asimismo, agradeció el respaldo del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Ing. Antonio Varela Flores, por hacer posible este nuevo beneficio que marca un paso más en la transformación del municipio más joven de Tamaulipas.