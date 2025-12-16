Arranca obra de pavimentación

La mañana de este lunes, la alcaldesa Nataly García Díaz dio el banderazo de inauguración de la obra de pavimentación con asfalto en la calle Miguel Alemán, en el tramo comprendido entre las calles Octava y Avenida Hidalgo, una acción que representa un avance significativo en el fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio.

¿Qué beneficios traerá la pavimentación en la calle Miguel Alemán?

Esta obra, más allá de la colocación de asfalto, tiene como objetivo mejorar la conectividad urbana, brindar mayor seguridad y mejor movilidad tanto para peatones como para automovilistas, además de generar accesos más ágiles y eficientes, especialmente en su conexión con la Avenida Miguel Hidalgo, una de las vialidades más importantes de la ciudad.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que contar con vialidades dignas y funcionales impacta de manera directa en la calidad de vida de la población, al facilitar los traslados diarios, reducir riesgos y fortalecer el desarrollo ordenado del municipio.

Acciones de la autoridad en la mejora de la infraestructura vial

Asimismo, García Díaz agradeció a la ciudadanía por la confianza depositada en su administración, señalando que cuando gobierno y sociedad trabajan de la mano, los resultados se reflejan en obras que benefician a toda la comunidad.