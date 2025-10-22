Encabeza alcaldesa los festejos del CBTis 220

La alcaldesa Nataly García Díaz inauguró oficialmente los festejos por el 41° Aniversario del CBTis 220, para conmemorar su fundación. En el evento, se contó con la presencia de la Lic. Evelyn Guadalupe Hernández Rivera, quien asistió en representación de la Presidenta del DIF, Lic. Nalley García Díaz, el Jefe del CREDE Joel Eliud Araguz Loredo, la directora del plantel María del Jesús Reséndez Coello, además de autoridades educativas, representantes institucionales y padres de familia.

Reconocimientos y entrega de Títulos

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos al personal docente y administrativo por su destacada trayectoria y compromiso con la educación, celebrando a quienes cumplieron 10, 15, 20, 25 y 40 años de servicio. Asimismo, se realizó la entrega de Títulos Profesionales a más de 70 egresados de la generación 2021-2024, quienes hoy continúan su formación en el nivel superior o se han incorporado al ámbito laboral, tomándoles protesta la alcaldesa Nataly García Díaz, exhortándolos a dar lo mejor de sí, para que sigan siendo el orgullo de sus padres y maestros que contribuyeron a su formación académica.

Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología 2025