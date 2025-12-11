Aprueba ayuntamiento reformas en seguridad

La alcaldesa Nataly García Díaz presidió esta mañana la XXVII Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual se dio un paso decisivo para fortalecer la seguridad y la integridad de la ciudadanía, prioridad central del actual gobierno municipal.

¿Qué reformas se aprobaron en el Cabildo?

Durante la sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad las reformas a las leyes municipales en materia de seguridad pública, con el propósito de alinearse a los lineamientos del Gobierno del Estado y garantizar un marco jurídico más sólido y actualizado que permita mejorar las estrategias de prevención y protección ciudadana.

Asimismo, el Síndico Municipal, Ing. Artemio Flores Milán, la Primera Regidora, C. Tania Tapia Trejo, la Tercera Regidora, MEB Bilma Avelyn Ibarra, así como los regidores Segundo, C. Brian López Rincón, y Quinto, MVZ Carlos Fernando Rosas, presentaron su informe trimestral de actividades, refrendando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante la población.

Acciones del Cabildo en favor de la seguridad pública

La alcaldesa Nataly García Díaz, destacó que estas decisiones tienen un propósito común: proteger a las familias de Gustavo Díaz Ordaz y fortalecer la tranquilidad en las colonias, escuelas y espacios públicos. Subrayó además que su administración trabaja en equipo, con responsabilidad y visión, para que cada acción se traduzca en más orden, más prevención y mayor seguridad para todos los habitantes del municipio.

Compromiso del gobierno municipal con la transparencia

Con estas medidas, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo un entorno seguro, confiable y digno para toda la comunidad.