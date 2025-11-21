Preside la alcaldesa desfile revolucionario

Un colorido, animado y muy concurrido desfile protagonizaron este 20 de noviembre, alumnas y alumnos de las diferentes instituciones educativas del municipio y sus maestros, para celebrar el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El desfile fue encabezado por la presidenta municipal, Nataly García Díaz; la presidenta del DIF, Nallely García Díaz, integrantes del H. Cabildo, autoridades militares, estatales, educativas, funcionarios estatales y municipales, además de distinguidos invitados.

El desfile inició frente a la escuela primaria Genaro G. Ruiz, recorriendo los contingentes la avenida Hidalgo hasta la calle Francisco I. Madero, donde retornaron al norte por la avenida principal y dar vuelta en la calle López Mateos por donde continuaron hasta llegar frente al palacio municipal, donde todos y cada uno de los planteles presentaron sus rutinas de bailes, pirámides, tablas rítmicas, marchas, bandas de guerra y otras dinámicas alusivas al desfile revolucionario, ante cientos de animadas personas que disfrutaron de este magno acontecimiento de una manera muy ordenada.

Vistosos carros alegóricos con representaciones de los héroes de la revolución, fueron presentados en este magno desfile que disfrutaron las familias de una manera sana y segura, donde también se contó con la participación de las abuelitas de la Casa Club del adulto activo, chiquitines de la guardería y la UDI del DIF Díaz Ordaz.

Fomentando nuestras tradiciones y patriotismo, el Gobierno Municipal 2024-2027 que preside Nataly García Díaz, refrenda el compromiso de continuar la transformación del municipio más joven y próspero de Tamaulipas para el Bienestar de los díazordacenses.