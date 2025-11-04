Participa Nataly en el Festival "Almas Tamaulipecas"

La alcaldesa Nataly García Díaz, participó en la emotiva celebración 'Almas Tamaulipecas', un evento encabezado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya y la Dra. María de Villarreal, en conmemoración del Día de Muertos.

Durante esta significativa ceremonia, realizada en un ambiente lleno de tradición, cultura y talento tamaulipeco, se rindió homenaje a todas aquellas personas que con su legado han contribuido a forjar la identidad y grandeza de Tamaulipas.

¿Cuál es la importancia de este evento?

La alcaldesa Nataly García Díaz, destacó la importancia de preservar y fortalecer nuestras raíces, resaltando que eventos como 'Almas Tamaulipecas' reflejan el orgullo y respeto hacia quienes nos precedieron, al tiempo que fortalecen la unión y el sentido de pertenencia entre las y los tamaulipecos.

En su mensaje, el mandatario estatal Américo Villarreal Anaya, expresó que 'con gratitud recordamos a las almas tamaulipecas que nos inspiran, reforzando nuestras tradiciones y costumbres que nos unen, y en la memoria de quienes nos precedieron seguimos construyendo un mejor Tamaulipas'.

¿Qué se espera de futuras celebraciones?

Añadió además que, 'este altar es un homenaje a todas y todos los tamaulipecos que, con su esfuerzo, amor y dedicación, han contribuido a construir este gran estado que tanto queremos'.