Tamaulipas

Participa Nataly en el Festival "Almas Tamaulipecas"

Nataly García Díaz, destacó la importancia de preservar y fortalecer nuestras raíces
  • Por: Francisco Valdivia
  • 04 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Participa Nataly en el Festival "Almas Tamaulipecas"

Nataly García Díaz acompañó al Gobernador Américo Villarreal en la celebración "Almas Tamaulipecas".

La alcaldesa Nataly García Díaz, participó en la emotiva celebración 'Almas Tamaulipecas', un evento encabezado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya y la Dra. María de Villarreal, en conmemoración del Día de Muertos.

Durante esta significativa ceremonia, realizada en un ambiente lleno de tradición, cultura y talento tamaulipeco, se rindió homenaje a todas aquellas personas que con su legado han contribuido a forjar la identidad y grandeza de Tamaulipas.

¿Cuál es la importancia de este evento?

La alcaldesa Nataly García Díaz, destacó la importancia de preservar y fortalecer nuestras raíces, resaltando que eventos como 'Almas Tamaulipecas' reflejan el orgullo y respeto hacia quienes nos precedieron, al tiempo que fortalecen la unión y el sentido de pertenencia entre las y los tamaulipecos.

En su mensaje, el mandatario estatal Américo Villarreal Anaya, expresó que 'con gratitud recordamos a las almas tamaulipecas que nos inspiran, reforzando nuestras tradiciones y costumbres que nos unen, y en la memoria de quienes nos precedieron seguimos construyendo un mejor Tamaulipas'.

¿Qué se espera de futuras celebraciones?

Añadió además que, 'este altar es un homenaje a todas y todos los tamaulipecos que, con su esfuerzo, amor y dedicación, han contribuido a construir este gran estado que tanto queremos'.

La celebración concluyó con un llamado a mantener vivas las tradiciones y continuar honrando el legado de las generaciones pasadas con unidad, respeto y esperanza.

EL MAÑANA RECOMIENDA