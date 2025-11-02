Participa alcaldesa en Congreso Digital

La alcaldesa Nataly García Díaz participó en la inauguración del Congreso Sinergia Digital 2025, “Tecnología que une, innovación que transforma, un espacio impulsado por la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas, encabezada por su Coordinador Estatal, Edwin Tuexi.

Este encuentro reúne talento, ideas y visión para seguir construyendo un Tamaulipas más moderno, interconectado y humano, donde la tecnología tiene un propósito claro: servir a las personas y transformar vidas.

Seguimos avanzando hacia un gobierno más eficiente y cercano, consolidando a nuestro estado como referente nacional en innovación digital, siempre en sintonía con la visión transformadora de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo del Congreso, es avanzar en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

En este congreso, se abordaron los cuatro proyectos prioritarios que marcarán un antes y un después en la atención ciudadana: Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, Catastro y Ventanilla Digital Nacional de las Inversiones.