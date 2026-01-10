Avanza construcción de clínica del ISSSTE

Un gran avance destaca en la obra de construcción de lo que será la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, los trabajos se desarrollan conforme al cronograma establecido y cuya inauguración se prevé en los próximos días.

¿Qué importancia tiene la nueva Unidad de Medicina Familiar?

La alcaldesa Nataly García Díaz, destacó la importancia de esta obra, que brindará atención médica de calidad a más de 2 mil derechohabientes del municipio, así como a familias de toda la frontera grande de Tamaulipas, marcando un antes y un después en el acceso a servicios de salud en la región.

Detalles sobre la construcción de la Unidad de Medicina Familiar

Asimismo, reconoció el apoyo invaluable de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, y el director general del ISSSTE, Dr. Martí Batres Guadarrama, a quienes agradeció por hacer posible este proyecto que calificó como un acto de justicia social para los derechohabientes de la región.