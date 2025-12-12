Culmina activista contra la violencia a las mujeres

Este miércoles, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), encabezado por Anahí Obregón Cantú, culminó con éxito las actividades realizadas durante los 16 Días de Activismo para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, reafirmando el compromiso institucional con la prevención, atención y eliminación de cualquier forma de violencia de género, así como con la construcción de entornos seguros, incluyentes y dignos para todas.

Como parte del cierre, se llevó a cabo un Zumbatón Naranja y una clase de respiración, actividades orientadas a promover el bienestar físico y emocional, además de recordar la importancia de mantenerse unidas y activas en la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.

La alcaldesa Nataly García Díaz, reconoció y agradeció la participación de las mujeres y familias que se sumaron a las diversas acciones impulsadas durante estos 16 días, destacando que la sensibilización y la participación ciudadana son fundamentales para avanzar hacia una vida libre de violencia.

García Díaz, reafirma que la prevención es clave para transformar realidades, fortalecer la igualdad y garantizar que cada mujer viva en un entorno seguro, con acceso pleno a sus derechos.

