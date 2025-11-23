Celebra Nataly a los músicos

En un ambiente muy cálido el gobierno municipal que preside la alcaldesa Nataly García Díaz, ofreció un convivio a los músicos que celebran su día este 22 de noviembre.

Músicos de gran trayectoria y jóvenes que apenas inician su carrera musical estuvieron presentes en este gran festejo que con mucho cariño les ofreció la alcaldesa.

"Me da mucho gusto que estén presentes los mejores músicos de la frontera grande de Tamaulipas, y a los jóvenes les deseamos mucho éxito en sus grupos musicales échenle ganas y demuestren una vez más que Díaz Ordaz es semillero de grandes talentos".

La alcaldesa, agradeció a todos los que atendieron la invitación que se les hizo en su día, refrendando con ellos el compromiso de seguir impulsando espacios de música para nuestra gente.

Luego de compartir los sagrados alimentos y disfrutar la participación del Mariachi de la Casa de Cultura, llegó la rifa de útiles regalos entre todos los músicos que disfrutaron de manera entusiasta de este convivio.

En este memorable evento asistieron grandes músicos como Cesar Alaffa del Vayven del Amor, Paola y su indomable Sonora, Abelardo Ibarra, grupo Kontacto, Código GR, Moorgans, Decisados, integrantes de Kumbia Kings, Estrellas Azules, Buen Estilo, Tuneados, Tropicanos y Temibles, entre otros.