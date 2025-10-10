Inauguran Centro de Atención Agraria

La alcaldesa Nataly García Díaz inauguró esta mañana el Centro De Atención Agraria (CDAA), un espacio promovido por el Gobierno de la República que preside la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo claro de prevenir la privatización y el despojo de la propiedad social de la tierra.

Rescatar, defender y revalorizar nuestros ejidos y comunidades agrarias es parte del compromiso de la Procuraduría Agraria para brindar certeza legal sobre las tierras a nuestras familias del campo.

Con la apertura del CDAA que estará ubicado en la Casa del Campesino, ejidatarios y productores podrán hacer sus trámites sin tener que viajar hasta Ciudad Victoria, gracias al apoyo del personal de la Procuraduría Agraria, incluyendo a ejidatarios y productores de la Frontera Grande.

García Díaz agradeció a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al Ing. Víctor Suárez Cabrera, a la Lic. Itzel Rodríguez Zamarrón y al Lic. Mariano Escamilla por acercar este beneficio a nuestro municipio, al igual que la presencia de la Presidenta Municipal de Camargo, Ernestina Perales Ortiz.