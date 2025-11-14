Estudiantes de Díaz Ordaz conocen su historia con Museo en tu Escuela

El director del Museo Municipal, Héctor Treviño García, dio a conocer que continúan con los recorridos del Museo en tu Escuela, visitando en esta ocasión la primaria y preescolar del Ejido Gral. Lucio Blanco de Díaz Ordaz.

Este programa busca acercar la historia del municipio a los alumnos de nivel básico en un ambiente sencillo, cordial y participativo, permitiendo que niñas y niños conozcan los orígenes y evolución de su escuela, comunidad y municipio.

¿Cuál es el objetivo del programa?

Durante las visitas escolares, se realiza una exposición itinerante de objetos y aparatos históricos, acompañada de explicaciones claras y amenas sobre su uso y relevancia en distintas épocas. Esta dinámica permite que los estudiantes comprendan de manera visual y práctica cómo ha cambiado su entorno a lo largo del tiempo.

Treviño García, agradeció al director del plantel Jorge Ismael Pozos, y al personal docente por su colaboración y disposición para facilitar esta actividad educativa y cultural. La importancia de este proyecto radica en que rescata, difunde y valora la historia del municipio más joven de Tamaulipas, sembrando en la niñez un sentido de identidad y pertenencia que contribuye al fortalecimiento de la comunidad.