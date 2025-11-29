Libre la circulación luego de protestas

La mañana de este viernes, el titular de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Falcón Uribe, informó que la vialidad en el cruce principal del municipio se mantiene libre, luego de varios días marcados por bloqueos realizados por agricultores de la región.

De acuerdo a la información, hasta el momento no se han registrado cierres ni afectaciones en la circulación, y todo indica que esta condición podría continuar en los próximos días. Sin embargo, se aclaró que parte de la información que circula proviene de reportes "extraoficiales", por lo que pidió cautela hasta que exista una confirmación plena de las autoridades competentes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Fuentes extraoficiales señalan que los agricultores sostuvieron un diálogo con representantes gubernamentales, en el que expusieron sus demandas para mejorar los precios del maíz y del sorgo, productos base de la actividad agrícola en la región. Los productores habrían acordado esperar una respuesta formal a sus peticiones, por tal motivo retiraron los bloqueos antes de tomar nuevas medidas.