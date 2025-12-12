Chocan moto y camioneta

Fuerte accidente dejó como saldo una joven mujer lesionada y tendida sobre el asfalto la tarde del miércoles en transitado sector al oriente de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:15 horas en el entronque de avenida Madero con calle Río Grande, en el fraccionamiento Del Río.

¿Cómo ocurrió el accidente en avenida Madero?

En el incidente participaron una camioneta Chevrolet color blanco, cabina y media, así como una motocicleta en la cual viajaba la joven lesionada.

Tras el impacto, la mujer motociclista cayó al asfalto, sufriendo fuertes contusiones, por lo que ya no pudo ponerse en pie nuevamente, siendo auxiliada por testigos de los hechos.

Detalles del incidente en el fraccionamiento Del Río

El accidente ocurrió en un horario de alta afluencia vehicular, lo que generó preocupación entre los transeúntes y conductores que presenciaron la escena.

Acciones de los testigos tras el choque

Los testigos del accidente actuaron rápidamente, brindando asistencia a la joven mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.