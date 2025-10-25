Abrirá módulo de la Secretaría del Trabajo

Con el propósito de brindar mayores oportunidades laborales a la población, la alcaldesa Nataly García Díaz firmó un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por el Mtro. Luis Gerardo Illoldi Reyes, para la apertura de un módulo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en el municipio.

Durante la firma del convenio, se contó con la presencia del MDE Emanuel Reséndez Gómez, encargado de la Dirección General del SNE en Tamaulipas, y del Lic. Felipe Rodríguez García, Coordinador Regional del SNE en Reynosa, integrantes del H. Cabildo y funcionarios estatales y municipales, quienes atestiguaron este importante acontecimiento que representa un paso firme hacia la generación de más y mejores oportunidades de empleo para las y los ciudadanos.

¿Cuál es el objetivo del nuevo módulo?

La alcaldesa Nataly García Díaz destacó que, como un gobierno con visión humanista, existe un compromiso permanente de brindar oportunidades laborales y educativas a la gente trabajadora y comprometida de la región. "Nuestro objetivo es apoyar a quienes buscan un empleo digno, y con este nuevo módulo también abrimos la posibilidad de acceder a oportunidades laborales en Canadá, ampliando el horizonte para nuestras familias", señaló.

¿Quién atenderá el módulo del SNE?

Tras el acto protocolario y el corte de listón, dieron inicio oficialmente las actividades del nuevo módulo, el cual será atendido por Olga Lucía Mendiola, quien ofrecerá orientación y acompañamiento a todas las personas interesadas en mejorar su situación laboral.