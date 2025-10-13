Muestran espectáculo “México en mi Alma” en Festival Cultural

En una espléndida y brillante noche se llevó a cabo la participación de la voz poderosa de Aglaé Salinas con su espectáculo “México en mi Alma”, un homenaje a nuestra música, a nuestras raíces y al orgullo de ser mexicanos, como parte del XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano.

Acompañada del Mariachi Imperial, Aglaé nos regaló un espectáculo lleno de orgullo, tradición y amor por nuestras raíces, donde el Ballet Folclórico del Noreste de México, llenó la plaza de color, baile y pasión, recordándonos que nuestra cultura se vive, se canta y se comparte.

La alcaldesa Nataly García Díaz, destacó el orgullo de que nuestro municipio sea parte de este Festival, un espacio donde el arte y la cultura llega a todos los Tamaulipecos, acciones impulsadas por nuestro Gobernador el Dr. Américo Villarreal Anaya, reafirmando su compromiso con el Bienestar social a través de la difusión y apreciación de las artes en todas sus manifestaciones.

En representación de la alcaldesa Nataly García Díaz, se hizo presente el Oficial Mayor del Ayuntamiento Ing. Ezequiel García Cortina, además de integrantes del H. Cabildo, funcionarios estatales y municipales.

Decenas de familias disfrutaron de esta mágica noche mexicana en un ambiente sano, tranquilo y muy familiar.



