Participará Ximenna en nacional de dibujo

Para orgullo de la comunidad estudiantil y directivos de la primaria Gral. Lázaro Cárdenas del Ejido San Vicente del Potrero, la alumna Ximenna Alexa Delgadillo Guzmán obtuvo Mención Honorífica en la etapa estatal del Concurso Nacional de Dibujo Infantil "Vamos a Pintar un Árbol" en su edición 2025.

¿Qué destaca en el concurso?

En este concurso organizado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y coordinado a nivel local por la Dirección de Desarrollo Rural del municipio, el dibujo de Ximenna fue elegido por su calidad y trabajo por parte del Jurado Calificador Estatal.

Con la Mención Honorífica, la destacada alumna ha ganado el derecho a participar en la Etapa Nacional representando a Tamaulipas en la categoría Grandes (Niños de entre 9 y 12 años).

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La directora Marlén Aidé Cuarenta López destacó el orgullo de que una alumna del plantel represente a Díaz Ordaz y a Tamaulipas en la etapa nacional de este concurso, donde seguramente hará un buen papel poniendo en alto el nombre de su escuela y el municipio.