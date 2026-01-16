Nataly García Díaz inspecciona obras de pavimentación

Como muestra de su compromiso con el desarrollo urbano y la mejora continua de la infraestructura municipal, la alcaldesa Nataly García Díaz supervisó la mañana de este día la aplicación de concreto hidráulico en un tramo de la calle Sexta, donde se localizan los tubos de desagüe en el bordo de contención, culminando así una obra más dentro del programa de pavimentaciones planeadas.

Acciones de la autoridad en infraestructura municipal

Durante el recorrido, la presidenta municipal destacó que esta acción representa un avance significativo en el programa de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de vialidades, cuyo objetivo principal es brindar mayor seguridad y un tránsito más ágil tanto a automovilistas como a peatones.

La alcaldesa subrayó que estas obras son resultado de una gestión eficiente y planeada, orientada a atender las necesidades reales de la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de un municipio más ordenado, seguro y con infraestructura vial de calidad para beneficio de todas y todos los díazordacenses.

Impacto de la pavimentación en la comunidad

"Seguimos avanzando con planeación en la transformación del municipio más joven de Tamaulipas, priorizando obras que impacten de manera directa en la calidad de vida de nuestra gente", señaló García Díaz.