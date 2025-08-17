Inician la construcción de nueva clínica del ISSSTE

Acompañada de funcionarios estatales y federales del ISSSTE, la Alcaldesa Nataly García Díaz en un hecho histórico, presidió la ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que será la Clínica de esta institución en nuestro municipio.

Esta obra, será un nuevo modelo de clínica del Instituto, que asegure una atención médica integral y un mejor servicio para los derechohabientes, un proyecto que beneficiará a cientos de familias con instalaciones modernas y propias.

“Este proyecto, que había estado olvidado desde 2008, hoy se hace realidad gracias a la gestión que realizamos junto al Dr. Martí Batres, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, convirtiendo a Tamaulipas en el estado más beneficiado y haciendo tangible un cambio para nuestra gente”.-expresó García Díaz-.

Díaz Ordaz, es nuevamente referente a nivel nacional al ser el primer municipio en todo México donde se construirá este nuevo tipo de clínica (UMF), para los trabajadores al servicio del estado.

La Alcaldesa Nataly García Díaz, agradeció la presencia de la Lic. Blanca Itayetzi Jaimes Gómez, Jefa de Servicios de Proyectos del ISSSTE, del Jefe de Departamento de la Subdirección de Obras y Contrataciones del Instituto, Ing. Néstor Anguiano, el Lic. Luis Fernando Mansilla Bernal Subdelegado de Administración del ISSSTE Tamaulipas, Dr. Iván Alejandro Cortina Subdelegado Médico del ISSSTE Tamaulipas y el Dr. José Antonio Gaona Rodríguez Director del ISSSTE Reynosa.