Destacan niños deportistas camarguenses en Tampico

El club Cuauhtémoc tuvo un fin de semana lleno de actividad deportiva en el Festival Tamaulipas de Básquetbol, celebrado en Tampico, donde sus equipos en categorías 2014-2015 y 2008-2009 lograron una destacada participación, enfrentándose a rivales de gran nivel y acumulando experiencia tanto dentro como fuera de la cancha.

En lo individual, el joven Juan Eloy brilló al reforzar al equipo Raptors, dirigido por el coach Jaime Hernández en la categoría 2012-2013, logrando el tercer lugar del torneo.

De igual forma, Gael Tapia, de la categoría 2016, fue parte del equipo Longhorns, dirigido por el coach Marty Fuentes, con quienes se proclamó campeón del evento, gracias a su entrega y disciplina.

La directiva del club agradeció la confianza de los entrenadores que integraron a los jóvenes camarguenses, así como el esfuerzo de los padres de familia, quienes hicieron posible la participación en esta justa deportiva.